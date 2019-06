Pasażerskie połączenia Legnica - Lubin wracają po 19 latach. Choć pierwsze składy wyruszą na trasę Wrocław – Legnica – Lubin dziś, to dzień wcześniej na stacji w Lubinie przyszykowano wielką fetę.

Tuż po godzinie 19 na scenie pojawił się Krzysztof Ibisz i wystąpiła Sarsa. Atrakcją wieczoru miał być triumfalny wjazd na stację w Lubinie specjalnego pociągu Kolei Dolnośląskich na pokładzie z lokalnymi politykami.

Jednak w oddalonej o kilkanaście kilometrów wsi Raszówka, mieszkańcy zablokowali przejazd i uniemożliwili dojazd składu KD z Legnicy do Lubina. Z transparentami "Widzisz synku - ta wygląda pociąg", "Chcemy się uczyć", "Chcę jechać na studia", "STOP wykluczeniu" protestowali, bo skład nie zatrzymuje się w czterech wyremontowanych przez PKP stacjach: Rzeszotary, Raszówka, Gorzelin i Chróstnik. Tłumaczyli, że też chcą dojeżdżać pociągiem do pracy czy do szkoły. Interweniowało kilkudziesięciu policjantów, którzy użyli siły, by usunąć mieszkańców z trasy pociągu. To się jednak nie udało.