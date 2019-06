29 czerwca na Polach Marsowych ma zostać zorganizowany jeden z największych pokazów pirotechnicznych w Europie.

„Wyjątkowy spektakl pirotechniczny wykonany przez najlepszych światowych specjalistów w dziedzinie pirotechniki artystycznej. Tysiące ładunków, kilometry kabli i perfekcja wykonanego widowiska zagwarantują ogromne emocje” – można przeczytać na stronie internetowej organizatora.

– Zwierzęta nie są przyzwyczajone do godzinnego walenia fajerwerków. Uszy zwierząt są znacznie bardziej wrażliwe niż ludzkie, dlatego będą odczuwać ból. Na Biskupinie jest najwięcej gatunków ptaków w całym mieście, do tego trwa okres lęgowy. W efekcie ptaki opuszczą gniazda, co będzie mieć fatalne skutki. Ktoś tego nie przemyślał – mówił „Wyborczej” Radosław Ratajszczak, dyrektor wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Dodał, że pracownicy zoo też będą musieli przygotować zwierzęta na to wydarzenie.