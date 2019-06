Rozmowa z Cezarym Grochowskim.

Mateusz Kokoszkiewicz: Po co w niedzielę wrocławianie przejadą na rowerach przez miasto?

Cezary Grochowski: To już tradycja, i przyjemnie się raz w roku spotkać w gronie jeżdżących na rowerze. Za każdym razem jest też to rodzaj pozytywnej demonstracji. Nie jedziemy przeciwko czemuś, ale by popierać rozwój ruchu rowerowego we Wrocławiu.

Te parę tysięcy ludzi pomaga lokalnym politykom podjąć właściwe decyzje. Nie przyjeżdżają zapewne wszyscy rowerzyści, ale jeśli widać ich tylu naraz, to daje decydentom do myślenia.

W ubiegłym roku dostaliśmy nagrodę za politykę rowerową. Czy to oznacza, że Wrocław już jest miastem przyjaznym dla rowerów?

– W porównaniu z innymi miastami z Polski tak. Ale nawet nie możemy porównywać się do tego, co jest za zachodnią granicą. W Dreźnie, Berlinie czy Lipsku jest 2,5-3 razy większy ruch rowerów. To może być nasz punkt odniesienia, niekoniecznie Holandia czy Dania. W tych miastach sieć tras jest spójna, nie ma dziur.