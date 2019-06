Do cyberprzemocy nad kolegą doszło w marcu. Trzech uczniów miało włamać się na konto kolegi na jednym z portali społecznościowych, skąd ściągnięto zdjęcie. Następnie do fotografii doklejono twarz jednego z nauczycieli. Fotomontaż był niemoralny i nawiązywał do treści pornograficznych. Następnie przerobione zdjęcie udostępniano w internecie, w tym m.in. w zamkniętych grupach na portalach społecznościowych.

13 maja rada pedagogiczna podjęła uchwałę o wykreśleniu z listy dwóch uczniów, którzy mieli być autorami fotomontażu. Trzeci chłopak odpowiadający za rozpowszechnianie zdjęcia wcześniej sam opuścił szkołę. Jak informuje portal e-Legnickie.pl, trzy dni później dyrektor wykonał decyzję rady.

Kuratorium: Musimy działać zgodnie z prawem

Postanowienie rady wstrzymał jednak dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk i 6 czerwca uczniowie wrócili do szkoły. W tej sytuacji rada pedagogiczna postanowiła złożyć zawiadomienie do prokuratury na kuratora oraz wysłano wniosek o jego odwołanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kowalczyk miał nie dopełnić obowiązków służbowych oraz przekroczyć uprawnienia ze szkodą dla interesu publicznego i prywatnego.