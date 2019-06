Paweł Kania został skazany w 2015 r. za molestowanie i zgwałcenie kilku ministrantów. Karę odbywa w oddziale wrocławskiego Zakładu Karnego w Oleśnicy, dokąd kierowani są sprawcy przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. W „Wyborczej” pisaliśmy o nim wielokrotnie, relacjonując zarówno jego proces, jak i ujawniając bezczynność jego kościelnych przełożonych.

Choć Paweł Kania nigdy nie przyznał się do winy, sąd i badający go biegli seksuolodzy nie mieli wątpliwości co do jego win. Już podczas pierwszej oceny psychologiczno-penitencjarnej w areszcie biegły lekarz seksuolog rozpoznał u niego pedofilię preferencyjną o podtypie efebofilia (tj. partner w okresie młodzieńczym, dorastania). „Niewątpliwie osadzony wymaga leczenia, podjęcia terapii. Jego podatność na specjalistyczne oddziaływania będzie utrudniona, zważywszy na brak identyfikacji z owym problemem” – zapisał biegły psycholog. Oceniał Kanię jako osobę inteligentną, ale zdolną do manipulacji.