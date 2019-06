Mateusz Kokoszkiewicz: Po co drzewom potrzebna jest woda?

Piotr Tyszko-Chmielowiec*: – Po pierwsze, jest to składnik do syntezy cukrów. Druga funkcja wody to utrzymywanie sztywności drzewa, bo woda je wypełnia. I wreszcie; woda przenosi minerały z gleby, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu.

Drzewa zasysają wodę korzeniami, wspomagane przez grzyby. Woda transportowana jest korzeniami, pniem, aż do liści, gdzie odparowuje. Ten proces odparowania, zwany transpiracją, przez szparki liścia, daje nam dodatkową korzyść: pochłania bowiem energię. W związku z tym w otoczeniu drzewa powietrze się ochładza.

Co się więc dzieje, gdy drzewa mają za mało wody?

– Wtedy zbyt mało wody dociera do liści, liście więdną, zamykają się szparki, przez które woda jest odparowywana, a wchłaniany jest dwutlenek węgla. Drzewo przestaje fotosyntetyzować. W dłuższym terminie słabnie, łatwiej zapada na choroby, ulega grzybom czy owadom.