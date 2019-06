9 ZDJĘĆ Ubranka dziecięce powieszono na płocie kościoła po aresztowaniu proboszcza. Pani Alina od razu je zdjęła (Krzysztof Ćwik)

Po aresztowaniu proboszcza spod Zgorzelca jego wychowanki odważyły się zeznawać. Wspominają: "Kazał się rozbierać do bielizny i mierzył nas miarką. Dotykał po pośladkach, brzuchu, piersiach. Mówił, że dba o nasze zdrowie". Ale wielu mieszkańców parafii go broni: "On po prostu lubił dzieci".