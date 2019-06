Mateusz Kokoszkiewicz: W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej wypłynęła sprawa działki Morawieckiego. Czy ta afera w ogóle miała wpływ na wynik wyborów?

Robert Alberski : Wygląda na to, że to jeden z tematów, które nie przebiły się do świadomości wyborców. Od początku rządów PiS-u opozycja boryka się z problemem funkcjonowania wyborców w bańkach informacyjnych.

Mieszkańcy dużych miast nie doceniają faktu, jak dużym narzędziem propagandy rządowej jest telewizja publiczna. Jesteśmy przyzwyczajeni do większej oferty, natomiast polska prowincja, tam, gdzie dociera telewizja naziemna, to informacyjna monokultura. Tam przebija się wszystko, co w TVP Info.

Dyskusja o działce przetoczyła się przez media sympatyzujące z koalicją, a do szerszej publiczności to specjalnie nie dotarło. A nawet gdy dotarło, wielu wyborców mogło potraktować to opacznie: „Oto pan premier, człowiek bardzo zaradny, człowiek umiejący robić dobre interesy, nic nagannego tutaj się nie dzieje, a opozycja robi z igły widły”. Stąd sprawa nie odegrała tak wielkiej roli, jak opozycja liczyła.