Wielu kojarzy, gdzie była kiedyś Fadroma. Przez lata był to jeden z największych zakładów pracy we Wrocławiu. Jeśli ktoś więc kupi mieszkanie przy Grabiszyńskiej, nie będzie miał problemu, by wytłumaczyć znajomym, gdzie mają wpaść na parapetówkę. O ile na początku 2021 roku, gdy oddany zostanie pierwszy budynek, będzie jeszcze można w ogóle poznać to miejsce.

Już teraz wiele się tam zmieniło. Po fabryce od dawna nie ma już śladu. Były tam produkowane m.in. koparki i ładowarki i kto wie, czy to nie właśnie one posłużyły do jej wyburzenia. Rozbiórka zaczęła się w grudniu 2017 r. od demontażu sześciu wysokich kominów. Obecnie do tego charakterystycznego elementu architektury Fadromy odwołuje się logo inwestycji Nowy Grabiszyn. Dziś - jak tłumaczy inwestor - gdy kominów już nie ma, a okolica przemienia się w dzielnicę mieszkaniową, warto w przestrzeni wizualnej zachować pewne symboliczne nawiązania do historii miejsca. Sześć promieni w logo symbolizuje właśnie sześć kominów Fadromy. Dodatkową inspiracją był projekt artystyczny Henryka Stażewskiego „9 promieni światła na niebie”. 9 maja 1970 roku kompozycja składająca się z kolorowych snopów światła zabłysła nad Wrocławiem. Podziwiały ją wtedy tysiące ludzi w całym mieście, „wręcz bajeczny był jej widok z odległości 12 kilometrów” – relacjonowała ówczesna prasa.