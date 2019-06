W systemie rekrutacji została wstrzymana zarówno możliwość składania, jak i edytowania wniosków. Do 25 czerwca system będzie przetwarzał wprowadzone dane, a następnie – w oparciu o stan punktów na 6 czerwca – kwalifikował dzieci na wolne od 1 września miejsca. - Zadaniem systemu jest takie dopasowanie danych, by jak największa liczba dzieci znalazła miejsce w jednym ze wskazanych żłobków - informuje Anna Bytońska z wrocławskiego magistratu.

25 czerwca miasto ogłosi wstępne wyniki rekrutacji oraz poda informację dotyczącą progów punktowych w poszczególnych grupach w żłobkach. Wyniki kwalifikacji będą dostępne po zalogowaniu się do systemu. Rodzice, których dzieci zakwalifikowały się do żłobka, będą mieli czas na złożenie dokumentów do 4 lipca. Do 15 lipca będzie czas na podpisanie umowy ze żłobkiem.

Rekrutacja ciągła

Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane, przejdą do rekrutacji ciągłej. Oznacza to, że wniosek o przyjęcie do wybranego żłobka (dotyczy placówek publicznych oraz prywatnych, dofinansowanych przez miasto) można składać przez cały rok.