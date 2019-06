Karol Chum, a właściwie Przemysław Kowalczyk, bo tak naprawdę się nazywa, o molestowaniu poinformował najpierw w mediach społecznościowych. Po emisji filmu „Tylko nie mów nikomu” opublikował swoje zdjęcie z dopiskiem: „Jestem ofiarą molestowania seksualnego. Mój kat to kardynał Gulbinowicz". „Wyborczej” opowiadał, jak został wysłany po korespondencję do kurii, którą miał zawieźć do seminarium duchownego. Na miejscu miało się jednak okazać, że listy nie są jeszcze gotowe.

– Poproszono mnie, żebym został na noc. Miałem kłaść się spać, kiedy do mojego pokoju bez pukania wszedł kardynał Henryk Gulbinowicz. Był ubrany po cywilnemu, ale od razu go poznałem. Gdy jechałem do kurii, marzyłem, żeby go spotkać, chociażby zobaczyć. Kardynał był legendą. Jak wszedł do pokoju, szybko zakryłem się kołdrą, bo miałem na sobie tylko majtki. On spytał, jak mi się podoba w seminarium, czy mam kłopoty z nauką, a potem przysiadł się do mnie, włożył rękę pod kołdrę i zaczął masować mi penisa. Pytał przy tym, czy ktoś mnie nie skrzywdził w seminarium albo nie dotykał wcześniej w ten sposób. Zamarłem. Nie wiedziałem, jak się zachować. Po prostu siedziałem jak skamieniały, nic nie mówiąc. To trwało kilka minut, po czym kardynał po prostu wyszedł – mówił Chum.