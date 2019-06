Do znęcania się nad 10-latkiem miało dojść w trakcie zielonej szkoły zorganizowanej w dniach 27–29 maja w Krakowie. Zaniepokojeni rodzice wysłali do kuratora oświaty list, w którym informują o „torturach” na wycieczce.

„W nocy grupa chłopców rozebrała jednego chłopca do naga [...]. Chłopiec uciekł oprawcom i spędził noc na korytarzu. W ubiegłym roku ten sam chłopiec został pobity przez m.in. tych samych kolegów” – czytamy w liście przekazanym do kuratorium, do którego dotarło Radio Wrocław.

Rodzice zarzucają szkole, że w sprawie „panuje zmowa milczenia”, bo popełniono błędy. Według autorów listu nie pilnowano dzieci, przez co doszło do znęcania się nad chłopcem. Ponadto matka ofiary miała prosić nauczycieli o nieumieszczanie syna w pokoju z „kolegami”, którzy już rok wcześniej go pobili.

„Media przekazują nieprawdę”

Dyrektor szkoły Ireneusz Osenkowski opublikował na stronie internetowej szkoły oświadczenie w tej sprawie.