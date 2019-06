1 ZDJĘCIE Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne) (RAFAŁ MIELNIK)

Jeden z księży słał uczniowi pornograficzne smsy, ale chłopak miał 19 lat, więc śledczy uznali, że nie było przestępstwa. Podobnie w sprawie drugiego katechety. Miał "przytulać" dziewczynki, ale przyjęto, że to one do niego lgnęły, bo tak mówił innym nauczycielom.