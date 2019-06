Odkrycia, nieznanego do tej pory, rękopisu pierwszej wersji Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich dokonał zespół historyków z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” kierowany przez dr. Wojciecha Kucharskiego, w maju tego roku, podczas kwerend w Rzymie.

Analiza grafologiczna potwierdza, że tekst napisany został przez wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka.

Zdanie, które przeszło do historii

Podczas IV sesji Soboru Watykańskiego II jesienią 1965 r. polscy biskupi obecni w Rzymie wystosowali kilkadziesiąt listów do biskupów na całym świecie z zaproszeniem na obchody milenium Chrztu Polski. Wśród nich znalazło się Orędzie do biskupów niemieckich, w którym polscy biskupi przedstawili tysiąc lat relacji polsko-niemieckich i mimo doznanych podczas II wojny światowej krzywd wzywali do dialogu i pojednania. Do historii przeszło słynne zdanie „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, które wypowiadali biskupi w imieniu narodu ofiar.