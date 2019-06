Prokuratura Rejonowa w Oławie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi P., byłemu już wiceprezesowi fundacji Słoneczna Przystań, która prowadzi w Żernikach Wrocławskich dwa domy opieki nad osobami starszymi i chorymi.

Prokuratura: molestował i gwałcił

Prokuratura jest przekonana, że do molestowania i gwałtów doszło od lutego 2015 r. do czerwca 2017 r., gdy Rafał P. był wiceprezesem fundacji. Przyjmował do pracy nastoletnie dziewczęta, które przychodziły pomagać w domach opieki, by sobie dorobić. Pracowały w weekendy, wakacje. Ich czas pracy Rafał P. zapisywał w zeszycie.

– Pokrzywdzone wykonywały pracę pod nadzorem oskarżonego, pozostając w stosunku podległości oraz otrzymywały za to określone wynagrodzenie – informuje rzecznik prasowa prokuratury Justyna Pilarczyk.

W przesłanym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akcie oskarżenia czytamy, że pokrzywdzonych jest siedem nastoletnich dziewcząt. Prokuratura zarzuca Rafałowi P., że dotykał ich piersi i w okolicach krocza, wkładał im ręce pod odzież, całował i łapał za pośladki.