1 ZDJĘCIE Sąd Apelacyjny rozpatruje sprawę trzech mężczyzn Mariusza M., Piotra Cz. i Artura P. działających w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Niemca Hansa M., który w swoim mieszkaniu w Essen prowadził agencję towarzyską dla gejów (fot. UJ)

Sześć lat i po dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy to zdaniem prokuratury za niska kara za handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji. W Sądzie Apelacyjnym rozpatrywana jest sprawa trzech mężczyzn, którzy werbowali i wywozili chłopców do agencji towarzyskiej dla gejów w Essen w Niemczech.