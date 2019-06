- Przekazanie darmowych minut regularnym pasażerom komunikacji miejskiej to nasz pomysł na wspieranie alternatyw dla korzystania z własnego samochodu przez mieszkańców miast – mówi Tristan Torres Velat, CEO hive. - Hulajnogi elektryczne stają się integralną częścią infrastruktury miejskiej. Im więcej użytkowników transportu publicznego, tym mniejsze korki i zanieczyszczenie powietrza. Hulajnogi elektryczne mogą stać się komplementarnym elementem miejskiego ekosystemu i sprawić, że pokonanie trasy z przystanku autobusowego lub metra do biura czy domu będzie szybsze i wygodniejsze. Naszą promocją chcemy pokazać mieszkańcom, jakie to proste i zachęcić ich do poszukiwania tego rodzaju smart rozwiązań i wyboru ekonomii współdzielenia.

Promocja dotyczy także Warszawy.

Darmowy przejazd hulajnogą. Jak to działa?

Uruchomienie promocji zajmie użytkownikowi kilkadziesiąt sekund. Po zainstalowaniu aplikacji hive i bezpłatnej rejestracji, należy w menu aplikacji kliknąć: Konto > Bonus do WKM/UrbanCard, a następnie wgrać zdjęcie swojej karty miejskiej oraz jedno selfie. W ten sposób hive weryfikuje, czy to właśnie dany użytkownik jest posiadaczem karty uprawniającej do korzystania z transportu publicznego. W ciągu 72 godzin zostaje wysłane potwierdzenie otrzymania darmowych minut na konto użytkownika. Co dalej? Z pomocą mapy można odnaleźć dostępne e-hulajnogi – ich odblokowanie odbywa się po zeskanowaniu podanego kodu QR.