Kremówki „Basie” to tradycja Wałbrzycha, odwołująca się do górniczych korzeni. – Najlepsze były w Madrasie przy ul. 1 Maja – wspomina miejscowa dziennikarka Ela, a Basia, reporterka z Polskiego Radia jej przytakuje. – „Basie” są zrobione oczywiście z biszkoptu zabarwionego na ciemno. Wszystko przełożone jest najlepszej jakości bitą śmietaną – mówi Piotr, cukiernik z Oleńki, który je piekł. Więcej nie powie, bo to tajemnica firmowa.

Wielkie święto

Michał, Damian, Piotr i Kacper zajadają swoje „Basie” przy stoliku. Są ze szkoły numer 2 w Wałbrzychu.

– Orła Białego – podkreślają dumnie. Kremówki im smakują. Chłopcy wiedzą, jakie święto dziś obchodzimy. – Pierwszy raz Polska poszła na wybory – mówi dumnie Damian, którego koledzy wskazali, by odpowiedział. – Wygrała wtedy z komunistami. To jest wielkie święto.

– Przyszliśmy tutaj dzisiaj zaśpiewać hymn, polać się wodą, miło spędzić czas i zjeść ciasto. Wolność? – Tak, to jest wolność – mówią chłopcy i dodają, że ta wolność to też Unia Europejska. – To jest bardzo ważne. To nasz sojusz z innymi krajami.