Tomasz Sekielski na spotkaniu we Wrocławiu (Fot. Tomasz Pietrzyk)

- Chciałem zrobić film, który da do myślenia. Szczególnie tym, którzy nie mieli świadomości, że wśród duchownych są ludzie, którzy krzywdzą dzieci. Szok, który wywołał mój film, to efekt, na którym mi zależało. Ten film miał boleć - tłumaczył we Wrocławiu Tomasz Sekielski, autor filmu "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w Kościele katolickim.