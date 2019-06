"Jestem szczęśliwa, że mogę Wam ogłosić, że stworzyłam lody, prawdziwe, tradycyjne, jak za dawnych lat. Kierowała mną chęć powrotu do rodzinnych stron, najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Te smaki mi to przypominają i mam nadzieję, że i dla Was będzie to podróż do tych cudownych, beztroskich lat" - napisała Magda Gessler kilka dni temu na swoim Facebooku.

Gwiazda telewizji przyznaje, że lody Ice Queen stworzone są według tajemniczej receptury jej prababci, która spędziła większość swojego życia na Sardynii, co jak zapowiada celebrytka, klienci mają odczuć w smaku lodów.

"Tę wyjątkową recepturę na grunt polski przeniosła moja babcia Halina. To ona, w 1947 roku, otworzyła kawiarnię „Pionierka” w Słupsku. Odważna, bezkompromisowa, pokazała mi, że trzeba dążyć za marzeniami. Wyczarowywała tam najwspanialsze smaki niczym wróżka" - zachwala swój produkt na stronie internetowej lodów Ice Queen.