Jerzy G. - były PiS-owski radny sejmiku, jest teraz znany ze sprawy przekrętów we wrocławskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie jako dyrektor do wiosny 2017 roku miał wyprowadzić z kasy przeszło milion złotych. We wtorek Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz trzeci rozpatrywał jednak sprawę, w której Jerzy G. był oskarżony o udział w przekręcie, polegającym na wyprowadzeniu około 12 mln zł z wrocławskiego SKOK-u.

Afera w Południowo-Zachodnim SKOK-u we Wrocławiu w mediach wybuchła w listopadzie 2009 r., kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch jej byłych prezesów: Andrzeja P. i Mariana S., w przeszłości wrocławskiego radnego AWS. Ale jej początki sięgają roku 2008.

Wówczas ze stanowiska prezesa PZ SKOK odwołany został jeden z jej założycieli - były radny Marian S. Nie zamierzał jednak łatwo składać broni. Powstał plan "odbicia" kasy. S. skupił wokół siebie zaufanych ludzi, którym zaprezentował plan, jaki stworzył wraz z mecenasem Tomaszem T. Do kas zapisali się ludzie mecenasa, przejęli je i wprowadzili swoje władze.