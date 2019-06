22-letni Rafał B. jadąc białym busem celowo najechał leżącego na jezdni psa. Do zdarzenia doszło pod Sycowem. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak mężczyzna wychyla się i wykrzykuje: „Co ci, co ci ku*** jest, podnieś się”. Zwierzę nie potrafi jednak samodzielnie wyjść spod pojazdu. Mężczyzna mówi: „Ch… trochę, ale jak chodzić nie umiesz, to masz na łeb” i przejeżdża po pysku wyjącego z bólu psa.

Według informacji portalu mojaolesnica.pl zwierzę było głuche i należało do starszego małżeństwa. Maks był ich ukochanym czworonogiem.

W niedzielę wieczorem mężczyznę zatrzymano, a w poniedziałek usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem.

- Czyn ten jest zagrożony karą do pięciu lat pozbawienia wolności - informuje sierż. szt. Aleksandra Pieprzycka z policji w Oleśnicy. I dodaje, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.