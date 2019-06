Witek będzie odpowiadać m.in. za policję, straż pożarną, ochronę granic, zarządzanie kryzysowe czy dowody osobiste. Dotychczasowy minister Joachim Brudziński został wybrany do Parlamentu Europejskiego.

- To resort dla mnie nowy, też niespodzianka, dlatego przede wszystkim będę się tego resortu uczyć. Pan premier coś we mnie dostrzegł, co pomoże mi wypełniać tę misję. To jest resort trudny, ale mam dosyć bogate doświadczenie polityczne i moje umiejętności spowodowały, że tę propozycję otrzymałam - mówiła według relacji wp.pl nowa minister.

Elżbieta Witek pochodzi z dolnośląskiego Jawora, gdzie do 2006 r. pracowała jako nauczycielka i dyrektorka szkoły. Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z wiedzy o Unii Europejskiej.

Pracę magisterską napisała w 1980 r. o roli i pozycji państw mniejszych na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.