Ireneusz M. w czasie śledztwa przekonywał prokuraturę do swoich teorii. Że osoba, która wyprowadziła Małgosię, tak naprawdę nie była obcięta na grzybka, ale miała perukę. Że nie musiało jej zgwałcić kilka osób, wystarczyłaby jedna. Albo i ze dwadzieścia. Że każdy mógł to zrobić, ale nie on. A przede wszystkim, że Małgosia przecież z kimś tam przyjechała i te osoby powinny były się nią zaopiekować, w szczególności, że była pijana.

- Leżąc pod celą cały czas o tym myślę. To jest chore, jak to śledztwo było prowadzone. Dlaczego wtedy prokurator nic nie robił, ja to w gazetach czytałem. Uważam, że prokuratura w tej sprawie mataczyła. Dlaczego? Takie mam przeczucie. Skoro był prokurator na miejscu, to powinien zabezpieczyć wszystkie ślady. Zresztą ktoś te zwłoki znalazł, ta osoba powinna być dokładnie przesłuchana. To przecież nie jest kupno chleba. Jak się widzi trupa, to trzeba dokładniej zbadać sprawę niż przy wyborze bochenka w piekarni - mówił Ireneusz M. na przesłuchaniach w prokuraturze, które we wtorek zostały odtworzone w sądzie.