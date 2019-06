Tablica nieprzypadkowo zawisła na ścianie wrocławskiego domu przy ul. Świdnickiej 2-4. Świdnicka to wrocławska ulica do wolności, miejsce, w którym odbywały się happeningi i manifestacje polityczne, spotkania z kandydatami Komitetu Obywatelskiego do parlamentu, audycje „Wolnej Tuby”, czyli „żywego radia”.

Tu rozsądku rzadko się używa

Trzydzieści lat temu gromadziły się tu tłumy, wystarczyło, że ktoś zaczynał przemawiać. Dziś przemowy (też przez tubę) nie robiły wrażenia, nikt z przechodniów pod tablicą się nie zatrzymał. Szkoda. Jak głosi napis na tablicy, „wywalczyć wolność ma szansę niewiele pokoleń. Musimy zatem pozostawić wyraźny ślad, że z tego zwycięstwa jesteśmy dumni”.

Wzywać do radości, bycia dumnym z sukcesu? Brzmi dziwnie, ale nie u nas. Lubimy płaczliwie celebrować klęski, jednoczymy się wokół tragedii i obrażamy się na świat, że nie rozumie naszych cierpień. Przemysław Gintrowski, śpiewając o margrabim Wielopolskim, próbował wyjaśnić ten fenomen nieszczęśliwych Polaków – „Tu rozsądku rzadko się używa / A jedno, co naprawdę umiemy / To najpiękniej na świecie przegrywać”. Ale 4 czerwca 1989 wygraliśmy, choć nie wszyscy w to wierzyli i nie wszyscy tego chcieli.