W minionym tygodniu minister Andrzej Adamczyk przyznał wprost, że projekt zmian w ustawie „Prawa o ruchu drogowym” jest już gotowy i wkrótce zostanie wpisany do harmonogramu prac w Sejmie.

Zgodnie z nową koncepcją hulajnogi elektryczne, które szturmem podbiły największe polskie miasta, wyjadą na ścieżki rowerowe. O to prosił m.in. prezydent Wrocławia, który skierował do parlamentarzystów i Ministerstwa Infrastruktury projekt ustawy regulującej ruch małych elektrycznych środków lokomocji, m.in. hulajnóg. Działanie to podyktowane jest troską o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a w szczególności pieszym. Prezydent Sutryk w wysłanych pismach odnosi się do Wrocławskiej Polityki Mobilności.

- Wyrażam nadzieję, że podzielą państwo pogląd, iż osoby jeżdżące na ww. urządzeniach, z uwagi na możliwość rozwinięcia prędkości do 25-30 km na godz., trudno zaliczyć do tej samej grupy użytkowników ruchu co osoby poruszające się pieszo - pisał Jacek Sutryk. W przypadku braku dróg rowerowych hulajnogi mogą jeździć po chodniku.