Menu nowego bistro zostało przygotowane we współpracy z Michałem Czekajłą, uznawanym za jednego z najlepszych wrocławskich kucharzy młodego pokolenia. Na co dzień Czekajło jest szefem kuchni w Browarze Stu Mostów i w Concepcie Stu Mostów. Współtworzył także kolektyw Food Think Tank, pisał dla renomowanych czasopism, wziął udział w programie telewizyjnym Top Chef. Kulinarne doświadczenie zdobywał m.in. w słynnej restauracji Arzak w San Sebastian, gdzie promował nowoczesną polską kuchnię w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

- W nowym bistro zmieni się przede wszystkim kierunek. Ma być prosto, smacznie i ciekawie - mówi Aneta Gołdys, szefowa gastronomii w Kinie Nowe Horyzonty, która również należy do kolektywu Food Think Tank. - Chcielibyśmy, aby bistro miało własną tożsamość, było miejscem gdzie po prostu można przyjść zjeść i spędzić miło czas, zbudować społeczność. Świadomość klientów jest coraz wyższa, w jedzeniu przede wszystkim szukają autentyczności, właśnie to chcielibyśmy zaoferować. Dodatkowo znajdujemy się w samym centrum wydarzeń gastronomicznych na ul. św. Antoniego, najwyższy czas do nich dołączyć.