Działająca od 13 lat fundacja Centaurus na co dzień pomaga zwierzętom. Pod swoją opieką mają ok. 400 koni, setki psów, kotów i zwierząt gospodarskich. Gdy w marcu 2019 r. jej działacze pojechali do Bolesławca, by zaopiekować się częściowo sparaliżowanym kundelkiem Pimpkiem, nie spodziewali się, że jego właścicielka też będzie potrzebowała pomocy.

Okazało się, że 89-letnia pani Franciszka zajmuje jedno z mieszkań w baraku socjalnym. Pranie robi ręcznie. Naczynia zmywa w niewielkiej żeliwnej umywalce. Śpi na rozpadającym się łóżku i pod podniszczoną kołdrą. Jedzenie trzyma w starej lodówce. W małej, zasypanej pozbieranymi w różnych miejscach rzeczami wnęce, którą nazywa łazienką, ma tylko klozet. Myje się w misce, bo wanny nie ma. Zresztą i tak trudno byłoby jej do niej wejść. By ogrzać wodę, pali w starym, brudnym, węglowym piecu. Jedzenie podgrzewa na gazówce, która jest w takim stanie, że zagraża nie tylko jej.