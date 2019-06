Nagroda Jerozolimy ma długą tradycję i jest wręczana przez Światową Organizację Syjonistyczną we współpracy z Federacją Syjonistyczną w 43 krajach na 5 kontynentach. Rafał Dutkiewicz odebrał ją z rąk Gusti Yehoshua-Braverman, przewodniczącej Departamentu ds. Diaspory Światowej Organizacji Syjonistycznej. Wieloletni prezydent Wrocławia otrzymał ją za „aktywne zaangażowanie we wzmacnianie lokalnej społeczności żydowskiej, umacnianie jej więzi z państwem Izrael i jego stolicą Jerozolimą”.

Dutkiewicz jest pierwszym Polakiem uhonorowanym tą nagrodą. Wśród laureatów są były prezydent Urugwaju, członkowie parlamentu w Australii, działacze społeczni w RPA.

Nagrodę wręczono 2 czerwca, który jest świętem Jerozolimy, w trakcie odbywającego we Wrocławiu 21. Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha. Festiwal potrwa do piątku 7 czerwca. W programie jeszcze koncerty klezmerów z Hamburga, Jazz In The Synagogue, warsztaty kulinarne oraz języka hebrajskiego i jidysz, wykład o koszernym sposobie życia. Szczegóły na simcha.art.pl.