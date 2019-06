Nagranie, na którym widać, jak kierowca białego busa przejeżdża celowo po psie, najprawdopodobniej udostępnił na Facebooku sam sprawca.

Na filmie widać, jak najeżdża na leżącego na drodze psa, wychyla się i wykrzykuje: „Co ci, co ci, ku***, jest, podnieś się”. Zwierzę nie potrafi jednak samodzielnie wyjść spod pojazdu. Mężczyzna mówi: „Ch... trochę, ale jak chodzić nie umiesz, to masz na łeb” i przejeżdża po pysku wyjącego z bólu psa.

Film trafił do fundacji Oleśnickie Bidy, która nagłośniła sprawę (można go obejrzeć TUTAJ. Ostrzegamy, jest bardzo drastyczny).

A internauci bardzo szybko ustalili dane mężczyzny, który miał przejechać zwierzę. W sieci krąży m.in. informacja, że pracuje w Fabryce Mebli „Bodzio”.

Oświadczenie zarządu Fabryki Mebli „Bodzio”

Ta informacja dotarła do zarządu firmy. W niedzielę wieczorem wydał on oświadczenie, w którym podkreśla, że niezwłocznie przystąpi do sprawdzania, czy mężczyzna faktycznie był pracownikiem Fabryki Mebli.