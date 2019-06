"Skąd tyle wakatów w Policji? No k...a, niepojęte, czemu ludzie się do służby nie garną... Tak policjanci z Kompanii 2 OPP [Oddziału Prewencji Policji - red.] Wrocław spędzają czas w szatni. W dniu wczorajszym dowódca nakazał zabranie stołów z powodu jego zdaniem panującego brudu. Natomiast w dniu dzisiejszym pozbawił podległych policjantów krzeseł" - poinformował w poście z 29 maja na Facebooku fanpage "Mundurowi dziękują rządowi".

Nietypowe porządki w policji we Wrocławiu miały być wynikiem panującego w szatni policjantów bałaganu. Dowódcy drugiego oddziału prewencji policji miały przeszkadzać ubrudzone stoły. Zamiast kazać je posprzątać, dowódca nakazał, by je wynieść.

Komentujący sytuację internauci są oburzeni. "Brud w szatni???, a gdzie pani sprzątaczka, policjant nie jest od sprzątania pomieszczeń, niech się przyłoży solidnie do pracy, to jego obowiązek, policjant ma mieć zapewnione warunki pracy, gratuluje przełożonego, że tak podchodzi do sprawy !!! WSTYD !!! WSTYD!!! WSTYD !!!" - pisze pani Agnieszka.