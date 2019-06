Polskie Stronnictwo Ludowe do jesiennych wyborów parlamentarnych chce pójść na czele Koalicji Polskiej czyli bloku chrześcijańsko-demokratyczno-ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział to w sobotę informując jeszcze, że do 20 czerwca zamierza zebrać nazwiska kandydatów na listy i rozpocząć kampanię.

"Wszyscy chcą z nami koalicji"

Prezes PSL wskazał na Bezpartyjnych Samorządowców, którzy w ubiegłorocznych wyborach uzyskali 10 proc. poparcie. Zastrzegł przy tym, że idea Koalicji Polskiej jest skierowana „do wszystkich Polaków”.

Robert Raczyński, prezydent Lubina i lider Bezpartyjnych przyznaje, że spotkał się już z szefem Ludowców. Nie zdradza jednak jak skończyły się rozmowy i czy BS jest zainteresowany ich ofertą Raczyński: – Wszyscy chcą z nami koalicji.

Kto jeszcze? Tego też nie chce ujawnić.

Bezpartyjni Samorządowcy, spośród których wielu to byli działacze PO, choć w wyborach samorządowych zdobyli tylko sześć mandatów, to byli na Dolnym Śląsku największym wygranym. Bez ich udziału nie udałoby się w sejmiku stworzyć żadnej koalicji, która wybrałaby nowe władze województwa. Dlatego do współpracy namawiała ich Platforma Obywatelska, jak również i PiS.