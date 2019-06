Wyjście z 13 – osobowego klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku, radni Nowoczesnej planowali na początku maja. Wycofali się jednak z tego w obawie, że w trakcie kampanii wyborczej zostaną posądzeni o rozbijanie Koalicji Europejskiej, którą Platforma Obywatelska stworzyła z m.in. .N, PSL. SLD, Zielonymi i Unią Europejskich Demokratów.

Tydzień pod wyborach do PE działacze dolnośląskiej Nowoczesnej uznali, że już nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić polityczną roszadę.

– Uważamy, że Nowoczesna jest nadal wartością w polityce krajowej i lokalnej i chcemy pokazać swoją autonomię – tłumaczy jednogłośną decyzję władz zarządu regionu jego przewodniczący Tadeusz Grabarek.

Nowoczesna, przynajmniej na Dolnym Śląsku, wyciągnęła już refleksję z ostatnich wyborów.

Tomasz Hanczarek: – Opozycja przegrała je w sposób katastrofalny i jest to bardzo zły prognostyk na jesienne wybory do parlamentu. Urawniłowka, którą zrobiła Koalicja Europejska, całkowicie skasowała programy poszczególnych partii i tym samym zafundowała wszystkim porażkę. Nowoczesna zamierza nadal zachować swoje „ja”, bo nie chce dać się wchłonąć jednemu podmiotowi. Przekonaliśmy się już, że to „droga na ścianę”.