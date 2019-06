48-km drogę ekspresową S5 między Wrocławiem a Prusicami w kierunku Poznania przed oddaniem do ruchu 1,5 roku temu najpierw poświęcił ksiądz, a potem urzędnicy i politycy przecięli wstęgę. Kierowcy już tego nie pamiętają, tak jak długiego oczekiwania, by trasa ze stolicy Dolnego Śląska do stolicy Wielkopolski skróciła się z trzech godzin jazdy do półtora.

Inwestycja z 46 mostami i wiaduktami oraz czterema miejscami obsługi podróżnych kosztowała 2 mld zł. Kontrakt realizowała włoska firma Astaldi.

Jej podwykonawcy, lokalne firmy z całej Polski, do dzisiaj walczą o pieniądze za wykonaną pracę. W kwietniu się skrzyknęły i robią to już razem.

„Przez konieczność walki o byt naszych firm postanowiliśmy się zebrać w większym gronie pokrzywdzonych na inwestycjach GDDKiA” – napisali do Lidii Markowskiej, dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tłumaczyli: „Drogę zbudowaliśmy faktycznie my, polscy przedsiębiorcy, a Astaldi nadzorowało budowę i transferowało pieniądze z GDDKiA”.