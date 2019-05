Opublikowanie oświadczenia to najprawdopodobniej efekt śledztwa "Wyborczej", w którym opisaliśmy, jak w 2002 r. Mateusz Morawiecki kupił grunty od Kościoła. Za działki warte 4 mln zł zapłacił pięć razy mniej. Dziś wyceniane są sto razy więcej, na ok. 70 mln.

Opozycja od razu przystąpiła do ataku. Grzegorz Schetyna zapowiedział powołanie niezależnej komisji: - Jesteśmy zdeterminowani, by wprowadzić ten projekt jeszcze w tej kadencji Sejmu. Chcemy, by premier Morawiecki i jego żona pokazali swoje pełne oświadczenia majątkowe. Przed przejściem do polityki premier dokonał podziału majątku z żoną Iwoną

Do sprawy odniósł się też Jarosław Kaczyński. - Majątkiem pana premiera się nie zajmuję. Artykuł tylko przejrzałem, tezy tam postawione są godne zweryfikowania, ale wydaje mi się, że ta weryfikacja wypadnie jako falsyfikacja - mówił prezes PiS.

Miliony złotych na koncie