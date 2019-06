Rady społeczne działają od 2015 r., kiedy to powołał je ówczesny prezydent Rafał Dutkiewicz. Mają pomagać urzędnikom w zarządzaniu różnymi sferami życia miasta.

W kwietniu prezydent Jacek Sutryk mianował członków rad do spraw: przedsiębiorczości, mobilności, polityki rowerowej, ekologii i sportu. W tym tygodniu poznaliśmy nazwiska członków czterech kolejnych rad. – Możemy być dumni, że Wrocław jest tak obywatelskim miastem. Emanacją tej obywatelskości jest trzeci sektor, organizacje pozarządowe, niezwykle aktywne we Wrocławiu – powiedział Jacek Sutryk podczas nominacji. – Wszystkie rady mają i będą miały jeden wspólny mianownik: miłość do Wrocławia.

Dwie rady już wcześniej istniały, teraz mają tylko nowy skład. To po pierwsze podlegająca wiceprezydentce Renacie Granowskiej Wrocławska Rada Edukacji, Dzieci i Młodzieży. Zasiedli w niej m.in. dyrektor departamentu edukacji Jarosław Delewski (przewodniczący), Bartłomiej Świerczewski z Departamentu Spraw Społecznych, Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk (założycielka międzynarodowej szkoły i działaczka społeczna) czy prezydencki radny Jarosław Krauze.