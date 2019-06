Magda Piekarska: Czego się pani bała jako pięcioletnia dziewczynka?

Małgorzata Sikorska-Miszczuk: Rodziców.

Dlaczego?

Bałam się ich gniewu, reakcji, kryteriów, według których mnie oceniali. To była największa obawa.

A zasypiania w ciemnym pokoju? Tego boi się Rutka, bohaterka „Motyla”.

Czułam lęk przed ciemnością, ale byłam dość odważną dziewczynką. Mieszkałam z rodzicami na Ochocie, przy parku Szczęśliwickim, to były dzikie tereny, właściwie koniec Warszawy. Chodziliśmy po tych chaszczach bandami, pamiętałam, jak włamałam się z jednym kolegą na fermę norek, żeby je uwolnić. Ostatecznie nam się to nie udało, ale nie bałam się - byłam wtedy takim łobuzem, chłopczycą.

Strach przed ciemnością, izolacją towarzyszy chyba wszystkim dzieciom. Kiedy zaczynałam pisać „Motyla”, usłyszałam u sąsiadów płacz dziecka w środku nocy. I był to płacz ewidentnie związany z oddzieleniem od rodziców. To bardzo trudne słuchać w nocy płaczu dziecka, od razu przychodzą do głowy myśli o przemocy, choć wiedziałam, że sąsiedzi są w porządku. Poszłam do nich wtedy, zapukałam do drzwi, zakładając, że dziecko zawsze w takiej sytuacji jest bezbronne. I że nie ma nic, żadnego racjonalnego argumentu, uzasadniającego sytuację, w której dziecko płacze. Tak konkret życia przedarł się do sztuki.