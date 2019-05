1 ZDJĘCIE FOT . KRZYSZTOF ĆWIK

Od soboty miała ruszyć druga część roweru miejskiego: kolejnych 100 stacji i 1000 rowerów. Najprawdopodobniej stacje ruszą w poniedziałek-wtorek, a rowery będą dostarczane etapami do 11 czerwca. W zamian za to do końca czerwca darmowa będzie godzina jazdy.