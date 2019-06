W Borowie na placu niedaleko urzędu gminy wiszą trzy flagi: Polski, gminy i Unii Europejskiej. – Ale ta Unii to tak wisi, bo wisi. PiS sam sobie też świetnie radzi – mówi jedna z mieszkanek, imienia podawać nie chce, ale głosowała oczywiście na Prawo i Sprawiedliwość. I nie zna nikogo, kto by na nich nie głosował. – Mąż, dzieci, znajomi, sąsiedzi – wylicza.

Mieszkańcy z dumą mówią, że u nich zwyciężyła polskość. – Bardzo dobrze, że wygrali. Zdrajców ojczyzny nie uznaję i może sobie pani to pisać. Prawo i Sprawiedliwość to partia, która coś dla ojczyzny robi. Mówię o pomocy pieniężnej dla rodzin i dzieci. I prawdę mówią, a nie okłamują ludzi całe życie. A PO kłamało. We wszystkim – podsumowuje inna z mieszkanek, która właśnie wraca z wnukiem z zakupów.

Spełniają obietnice

W powiecie ludzie utrzymują się z pracy na roli albo dojeżdżają do zakładów pracy we Wrocławiu. I jak jeden przyznają, że wsparcie socjalne w większości przekonało mieszkańców Borowa do PiS. – Pochylił się ku najbiedniejszym. Od tamtego rządu nigdy nie dostałam takiej podwyżki, a teraz 70 zł. Trzynastej emerytury tamci też nie dali. A ona mnie bardzo podbudowała – wyznaje Danuta, elegancko ubrana emerytka wychodząca ze sklepu spożywczego z siatką zakupów.