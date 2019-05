Za niecałe dwa tygodnie, na sesji rady miejskiej Wrocławia odbędzie się debata nad raportem o stanie Wrocławia. Dokument za 2018 r. obejmuje m.in.: finanse miasta, planowanie przestrzenne, transport, gospodarkę komunalną, bezpieczeństwo, edukację i kulturę. Władze gmin muszą go przedstawić do 31 maja. Tak nakazuje znowelizowana ustawa o samorządzie, która do głosu w tej debacie dopuściła też mieszkańców. Będą mogli zabrać głos na sesji.

Goście bez prawa głosu

We Wrocławiu to nowość. O tym, kto stanie na mównicy spoza rady dotychczas decydował jej przewodniczący. W 2013 r. na sesji nadzwyczajnej w sprawie nowej organizacji wywozu śmieci nie dopuścił na mównicę nie tylko ówczesnego marszałka województwa Rafała Jukowlańca, ale też wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego.

– Do moich kompetencji należy organizowanie pracy rady. Nie zapraszałem ani pana wiceministra, ani marszałka. Jeśli będą na sesji, to tylko jako goście, bez prawa głosu. To moja suwerenna decyzja – tłumaczył wtedy szef rady Jacek Ossowski.