LO nr IX przy ul. Piotra Skargi we Wrocławiu we wrześniu przyjmie 15 nowych klas. To daje o ponad 90 uczniów więcej niż dotychczas. Łącznie w szkole będzie 36 klas.

– To przeciążenie szkoły, ale już przyjmując klasy czteroletniego liceum, wprowadziliśmy inny rozkład godzin. Informujemy rodziców, że lekcja zerowa może zaczynać się o godzinie 7.10. Może pojawić się również 9. lekcja kończąca się o godz. 16.10. Zajęcia dodatkowe rozpoczną się bliżej 17 – mówi Izabela Koziej, dyrektorka szkoły.

LO nr 9, żeby przyjąć więcej uczniów, musi dostosować co najmniej trzy pomieszczenia: niewielką salkę do kontaktu z rodzicami, magazyn i pomieszczenie biurowe. Przebudowa strychu lub piwnicy nie wchodziła w grę. – Komfort pracy uczniów i nauczycieli jest fundamentem dobrej pracy. Dlatego warunki muszą być godne. Wydolność zapracowanego i niedofinansowanego nauczyciela jest średnia – zauważa Koziej.