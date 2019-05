Telewizja Echo24 należy do spółki Karkonosze Play. Pierwotnie jej właścicielem była ATM Grupa, ale sprzedała ją szczecińskiemu przedsiębiorcy Michałowi Winnickiemu, prezesowi MWE Teleport. Teraz z kolei firmę odkupili Paweł Czuma i Tomasz Nykiel, którzy jako członkowie nowego zarządu spółki chcą reaktywować działalność stacji. Echo24 przestało nadawać 31 marca 2018 r. Powodem były trudności finansowe. Telewizja emitowała program tylko niespełna półtora roku. W czerwcu ma ponownie wrócić na antenę.

Telewizja Echo24 bardziej lokalna

- Uważamy, że w tak dużym mieście jak Wrocław jest miejsce na lokalną prywatną telewizję - mówi Czuma. - TVP3 Wrocław obejmuje swoim działaniem cały region. Chcemy wygrywać z nią jeszcze większą lokalnością, być bliżej ludzi. Pracowałem przy Echu24, nim przestało działać. Zajmowałem się tam ramówką i PR-em, wiem więc, dlaczego się to poprzednio nie udało. Wtedy był to bardzo rozbudowany projekt: duże studio, wielu zatrudnionych ludzi. My chcemy to zrobić trochę inaczej. Telewizję tworzyć będzie nie więcej jak 10 osób.