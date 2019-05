Stado 179 krów od 10 lat biega po polach w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Zwierzęta nie są zarejestrowane ani przebadane. Dlatego powiatowy lekarz weterynarii podjął decyzję, że stado zostanie wybite. W listopadzie 2018 r. decyzję podtrzymał gorzowski sąd.

Gdy o tej decyzji dowiedzieli się aktywiści, rozpoczęli protest w obronie krów. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt zaproponował nawet, że zaopiekuje się bydłem. Chciał, by zostało ono przetransportowane do miejscowości Rańsko (woj. lubuskie), gdzie wolontariuszka i adwokat DIOZ posiada gospodarstwo z 1 tys. ha pól i łąk. Znajduje się tam również stary budynek PGR. To miejsce wizytowali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, ale na przeniesienie zwierząt się nie zdecydowano.

Na apele obrońców krów odpowiedzieli Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda, którzy zwrócili się w tej sprawie do ministerstwa. Chociaż Ministerstwo Rolnictwa nie miało wcześniej wątpliwości, że ubój krów jest konieczny, w środę Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że zwierzęta nie zostaną zabite.