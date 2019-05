Według informacji „Wyborczej” oprócz Elżbiety Witek pod uwagę brane są jeszcze dwie inne osoby. To obecni wiceszefowie MSWiA: Paweł Szefernaker oraz odpowiadający za policję Jarosław Zieliński. Jednak to Witek ma cieszyć się poparciem zarówno prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, jak i znów będącej na fali Beaty Szydło. Była premier w niedzielnych wyborach do PE zdobyła rekordowy wynik – 525 tys. głosów.

Elżbieta Witek. Co pamięta jej prezes

Informację o możliwym awansie Witek otrzymaliśmy we wtorek z kilku źródeł. – Eli sprzyja zarówno prezes, który pamięta, że bez problemów zgodziła się ustąpić z fotela szefa gabinetu politycznego premiera, jak i zaprzyjaźniona z nią była premier – mówi nam jeden z dolnośląskich polityków Prawa i Sprawiedliwości. – Szef pamięta jej również, że objęła opieką bliską mu Joannę Szczypińską w ostatnich dniach jej życia – dodaje.