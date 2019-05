Wybory do europarlamentu 2019 w większości powiatów województwa dolnośląskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei Koalicja Europejska zwyciężyła w dużych miastach oraz w Sudetach.

Sprawdziliśmy i porównaliśmy, jak w ciągu niespełna roku od październikowych wyborów samorządowych zmieniły się sympatie Dolnoślązaków.

Wybory do europarlamentu 2019 pokazały, że rośnie siła PiS

Do wyborów samorządowych Nowoczesna startowała razem z Platformą z list Koalicji Obywatelskiej. Ale o głosy wyborców walczyły wtedy osobno komitety: PSL, SLD i Zieloni. Teraz zsumowaliśmy więc wyniki z 2018 roku tych partii, aby porównać je z rezultatami obecnej Koalicji Europejskiej, ponieważ to z jej list startowały w wyborach do europarlamentu: PO, PSL, SLD, N i Zieloni.

Wybory do europarlamentu pokazały, że w regionie rośnie siła Prawa i Sprawiedliwości. W każdym z powiatów partia ta zanotowała wzrost procentowej liczby oddanych na nią głosów. Największy w powiatach strzelińskim oraz ząbkowickim.