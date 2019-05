Jezdnie ulic Starogroblowej (tuż przed wjazdem w Długą) i Długiej na odcinku do Poznańskiej zostały zwężone, ale dla kierowców na obecnym etapie nie ma zbyt dużych utrudnień w ruchu. – Zmiany polegają głównie na zwężeniu do jednego pasa w każdą stronę. Co nie jest zbyt odczuwalne, ponieważ wiadukt na Długiej i tak był tam wąskim gardłem. Póki co zachowane są tam też skręty w Poznańską – informuje Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Zmiany w MPK

Rozpoczęcie przygotowań do przebudowy wiaduktu i budowy trasy tramwajowej wiązało się jednak ze zmianami w komunikacji miejskiej. Wykonawca wyłączył z ruchu przystanek „Poznańska” w kierunku osiedla Popowice. Autobusy linii 103, 104, 122, 127 i 245 jadące w kierunku Popowic zatrzymują się więc na tymczasowym przystanku na ulicy Poznańskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Długą, a autobusy linii C i 128 – na przystanku „Długa”, który umiejscowiono na wysokości sklepu „OBI”.