17 ZDJĘĆ La Maddalena od czerwca będzie działać przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu (Fot. Jarek Stafiniak)

La Maddalena, jedna z najbardziej znanych wrocławskich restauracji, przenosi się do budynku Marina III, na bulwary księcia Witolda, do pierwszego we Wrocławiu budynku wybudowanego na Odrze.