Pierwsze doniesienia o księdzu z Ruszowa pojawiły się po premierze filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Na forum internetowym pojawił się wpis jego dawnej uczennicy: „Gdybym wiedziała o produkcji, podałabym wcześniej nazwisko księdza (...) x, teraz proboszcza parafii w Ruszowie. Nadal pracuje z dziećmi”.

Kobieta twierdziła, że wraz z koleżanką były molestowane przez proboszcza z Ruszowa, który wówczas pracował w jednej z wrocławskich parafii. Miało do tego dochodzić w czasie przygotowań do pierwszej komunii. Wpis został usunięty, ale na lokalnych stronach pojawiły się kolejne. Że ksiądz na jednej z wycieczek miał podglądać przebierające się dziewczynki, komentując, jakie są ładne. Albo zjeżdżał ze zjeżdżali, sadzając dzieci między nogami.

Na portalu Węgliniec24 rozpoczęła się dyskusja zainicjowana przez administratorów. Post „Czy film Sekielskiego sprowokował, aby ujawnić skrywaną w gminie tajemnicę? Czy ktoś coś wie?” ma blisko 150 komentarzy. Wśród głosów o konieczności ukarania proboszcza pojawiły się także te broniące kapłana. Jedna z mieszkanek przekonywała: „Ksiądz z Ruszowa jest niewinny. Jeździłam z nim na różne wycieczki, czy to do Częstochowy, czy gdzieś indziej. Ksiądz jest pozytywnie nastawiony i widać, że jest z powołania (...). I wiem, że ten ksiądz nigdy nie byłby do tego zdolny”.