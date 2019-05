1 ZDJĘCIE Wybory do europarlamentu 2019 we Wrocławiu, 26.05.2019 (Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta)

Część wyborców zostało skreślonych z listy i nie mogło zagłosować we Wrocławiu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Postąpiliśmy zgodnie z przepisami prawa - mówi Bożena Bronowicka, zastępca dyrektora wydziału spraw obywatelskich we wrocławskim magistracie.