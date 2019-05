W okręgu obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie Koalicja Europejska wygrała z Prawem i Sprawiedliwością o prawie 5,2 proc. (43,9 do 38,7 proc.) Trzecia, podobnie jak w kraju, była Wiosna Biedronia (6,8 proc.), a czwarta – Konfederacja (prawie 5 proc.).

Na samym Dolnym Śląsku Koalicja otrzymała nieco mniej, bo 43,61 proc. głosów; PiS 38,7, Wiosna 7,2 proc, a Konfederacja - 5,1 proc.

W województwie jest 30 powiatów (z czego 26 to powiaty ziemskie, a cztery to miasta na prawach powiatu). W 20 z nich wygrał PiS, w dziesięciu – KE, przy czym koalicja wygrała we wszystkich miastach na prawach powiatu.

Pasy poparcia

Silnym ośrodkiem poparcia dla partii rządzącej są północ województwa i Zagłębie Miedziowe. W Sudetach zaś, od Jeleniej Góry po Kłodzko, stworzył się pas poparcia dla KE.

Najlepiej jej kandydaci wypadli w Jeleniej Górze, gdzie zdobyli ponad 53 proc. głosów, o prawie 23 proc. więcej niż formacja Jarosława Kaczyńskiego (to najwyższa przewaga Koalicji nad konkurentem w województwie).